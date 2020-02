GUIMONT, Lucette



À la Résidence A.J. Bourgault de L'Islet, le 14 février 2020, à l'âge de 77 ans et 10 mois est décédée madame Lucette Guimont. Fille de feu dame Lucille Ringuet et de feu monsieur Sylvio Guimont, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil son fils Paul Beaulieu (Linda Bédard); ses petits-enfants: Daphnée et Joshua. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Pierrette (feu Léo Coulombe), feu Léo, feu Colette (Normand Ouellet), André-Louis (Ghislaine Bernier), Jacques (Hélène-Lise Gaumond), Denise (Yvan Bilodeau), feu Anne-Marie (Jacques Leblanc), Nicole (Paul-André Lamontagne), Lucille (Germain Simoneau), et Michel (Louise Caron). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à madame Audrey Bourgault et son équipe de la Résidence A.J. Bourgault de L'Islet pour leurs attentions, leur dévouement et la qualité de leurs soins, ainsi qu'à madame Rose-Hélène Caron de la Résidence Marcelle-Mallet de Cap-Saint-Ignace pour sa présence et son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Fondation Rayons d'Espoir, pour les CLSC et Centres d'Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), GOR 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.