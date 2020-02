4 tout inclus «une coche au-dessus» dans les Caraïbes

Du modeste hôtel sans plage au grand complexe avec restaurants gastronomiques, il y a de tout dans le monde des tout inclus. Y compris des établissements très luxueux, installés dans certains des plus beaux endroits des Caraïbes.

Voici quelques hôtels où on peut réserver des forfaits version grand luxe, avec service personnalisé, confort haut de gamme et intimité garantie.

Sugar Beach, A Viceroy Resort, Sainte-Lucie

Situé au pied des fameux pitons (pics volcaniques) de Sainte-Lucie, sur une ancienne plantation sucrière du 18e siècle, ce complexe hôtelier est particulièrement romantique. Chaque chambre ou villa est entourée de jardins tropicaux luxuriants et possède sa propre petite piscine.

Fowl Cay, Exumas, Bahamas

Selon les guides de voyage Fodor’s, Fowl Cay n’est rien de moins que la «licorne» des tout inclus! Ce complexe hôtelier, construit sur une île privée de l’archipel des Exumas, est composé de six villas de luxe entourées d’eau turquoise. Les forfaits du Fowl Cay Resort comprennent un bateau motorisé et une voiturette de golf, en plus des boissons, repas et activités.

Le Barthélemy Hotel & Spa, Saint-Barthélemy

Cet élégant hôtel se décrit comme un «refuge en bord de mer» et promet à ses clients des chambres avec vue sur la mer, un décor épuré et un service personnalisé. Bâti sur l’île française de Saint-Barthélemy, il fait partie des Luxury Small Hotels of the World, un réseau de 500 petits établissements au design unique dans le monde.

Sandals South Coast, Jamaïque

Lové au coeur d’une réserve naturelle à Whitehouse, en Jamaïque, le Sandals South Coast est particulièrement recherché pour les mariages et lunes de miel. Il faut dire que ses villas sur pilotis dignes de Bora Bora le rendent particulièrement romantique. L’hôtel, qui borde une longue plage de sable blanc, se vante aussi de posséder la plus grande piscine de l’île.

