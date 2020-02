VILLENEUVE, Mariette



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes à Québec, à l'âge de 82 ans est décédée dame Mariette Villeneuve. Elle était la fille de feu Marie-Jeanne Leclerc et de feu Siméon Villeneuve. Elle demeurait à Québec. Elle était la soeur de: feu Roland (Anita Leclerc), feu Lucette (Laval Pelletier), feu Thérèse (Jean-Claude Lefebvre), feu Marcel (Marie Chabot), feu Gérard-Raymond (Lauraine Fréchette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 21 février 2020, de 18h à 21h et le samedi 22 février de 12h à 13h45.La famille désire exprimer un sincère remerciement aux membres du personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur compassion et leurs bons soins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CH St-Jean-Eudes (6000, 3e Avenue Ouest Québec G1H 7J5) ainsi qu'au Patro de Charlesbourg (7700, 3e Avenue Est Québec G1H 7J2).