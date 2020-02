HENDERSON, Colette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 4 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé madame Colette Henderson, fille de feu madame Marie-Flore Morin et de feu monsieur Adrien Henderson. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposé. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa soeur Bibiane (Jean Riel), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère: Juliette (feu Henri Harbour), Rolande (feu Roger Lainé), Jeannine (feu Raymond Paradis) et Roger (Claudette Duguay). La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg. Des formulaires seront disponibles sur place.