JULIEN, Pierre



Au Centre d'Hébergement de Saint- Casimir, le 10 février 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Pierre Julien, époux de dame Jacqueline Julien, fils de feu monsieur Joseph Alexandre Julien et de feu dame Marie-Anne St-Germain. Il était natif de Saint-Thuribe. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h,L'inhumation se fera ultérieurement. Monsieur Julien est allé rejoindre ses deux enfants: France et Claude. Outre son épouse Jacqueline, monsieur Julien laisse dans le deuil son fils Denis (France Lortie); ses petits-fils: Alexandre (Émy) et William (Florence); ses beaux-frères et belles-sœurs: Julienne (feu Raymond Bertin), feu Marielle, feu Dorval (Marie-Rose Lépine), Roger (feu Marie-Ange Picard et Aurore), feu Rose-Aline, Florette (Gérard Cauchon), Raymond (feu Louise Ouellet), Liliane (feu Claude Lecavalier), Jean-Marc (Raymonde Douville), Lise (Pierre Lampron) et Françoise (Raynald Trottier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 211, Montréal, Québec, H4A 1T6. Des formulaires seront disponibles à l'église.