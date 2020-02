GAUDREAULT, Renelle Paulin



"Une fleur perd un jour sa beauté; mais l'amour d'une mère dure toute l'éternité."À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Renelle Paulin, épouse de feu monsieur Gérard Gaudreault. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Élie Paulin et de feu dame Alma Germain. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité en présence du corps, le vendredi 21 février 2020 de 19h à 21h, et le samedi 22 février 2020 de 9h à 10h15 au salon funéraire duLe corps sera déposé ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Réjean (Céline Tremblay), Normand (Ginette Frenette), Alain, Guy (Athena Adamopoulos); ses petits- enfants: Éric (Catherine), Karine (Sébastien), Lou, Philippe (Catherine), Éliane, Geneviève (Antoine) et son arrière-petit-fils Thomas; son frère, ses sœurs et ses beaux-frères: Pierrette (Robert Bouchard), Brigitte (Philip Ryan), Richard, et elle était la sœur de feu Gaston (feu Norma Howard), feu Priscille (feu Roger Blouin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaudreault: feu Marcel (Micheline Goudreau), Claire (Crescent Chouinard), Michelle (Marcel Bélanger), Jean (Jacqueline Plamondon), Daniel (Lisette Simard), Camille, et elle était la belle-sœur de feu Maurice (feu Madeleine Reinhart), feu Clément, feu Odette (feu Patrice Bélanger), feu André, feu Jacques et feu Louis. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'unité du 1er côte et du 2 rives de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des bons soins prodigués. Elle remercie également le docteur Robert Cadrin pour son écoute et sa disponibilité. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/