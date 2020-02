LEMELIN, Louise



À son domicile, le 13 février 2020, à l'âge de 71 ans et 6 mois, est décédée madame Louise Lemelin, épouse de monsieur Alain Trudel, fille de feu dame Rose-Hilda Falardeau et de feu monsieur Albert Lemelin. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2020 au cimetière St-Patrick. Outre son époux Alain Trudel, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur: feu André (Andrée Pelletier), Madeleine (Jacques Doyon), Micheline (Serge Rouillard) et Jean-Pierre; ses neveux et nièces: Michelle (René Grenier), Johanne, Linda (Jonathan Brousseau), Pascal Lemelin, France Doyon, Mario Doyon (Leslie Ramsey), Caroline Doyon, Steve (Nancy Blackburn), Éric (Valérie Giroux); sa tante Germaine Mills, sa cousine Nancy Mills (Alain Petitgrew); sa tante, ses cousins et cousines de la Famille Trudel: Pauline Paradis et ses enfants Carole et André; les cousins, cousines Dorion, L'Heureux et Alain, ainsi que Gisèle Pouliot. Remerciement sincère au Dre Madeleine Houde pour les bons soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.