DUQUETTE, Valéda Fréchette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Valéda Fréchette, épouse de feu monsieur Jean-Charles Duquette, fille de feu madame Rosalie Carrier et de feu monsieur Edouard Fréchette. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Diane (Yvon Seaborn), Yvon (Murielle Duperon), feu Jocelyn (feu Réjeanne Roy), Jean-Yves (Nicole Lévesque), Gaétan (Cécile Coderre) et Daniel (Louise Marie Gauthier); sa filleule Annie Seaborn; ses petits-enfants, arrière-petits- enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Fréchette et Duquette. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la résidence au Coeur de Marie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h.