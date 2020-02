SANTERRE, Gilbert



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 12 février 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, nous a quittés Monsieur Gilbert Santerre. Il était l'époux de feu Dame Lucille Brassard et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au funérarium de lale vendredi 21 février de 19 heures à 22 heures et samedi jour des funérailles à compter de 9 heures 30. Monsieur Gilbert Santerre laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Alain Caron), Sylvain (Lynda Bouchard), Alain (Mariette Pilote), Gilles (Nathalie Thériault), Marc (Lyne Tremblay), Marie-Claude (Stéphane Ménard); ses petits-enfants : Dany, Marie-Josée, Claude, Simon, Marie-Michèle, Éric, Camille, Rosalie, Roxanne, Marc-Olivier, Catherine et Antoine; ses arrière-petits-enfants : Audréanne, Marylou, Nicolas, Charles, Éric, David, Émy, Laetitia, Delphée, Rose, Émile et Loïc; son frère : Jean-Thomas (Marguerite Béland); ses filleuls : Gaétan Boily et Stéphane Mooney; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brassard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre son épouse Lucille Brassard; ses frères et sœurs : Robert (feu Léda Bouchard), Jean-Baptiste (feu Rolande Bernier), Marie-Jeanne, Marie-Ange (feu Léo Bernier), Lucien (feu Blanche Béland), Lucienne (feu Antonio Jean), Louis-Ange (feu Yvette Lafrance), Yvette (feu Raymond Tremblay). Un merci spécial est adressé au Dr Jean-François Simard, à tout le personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Général, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la