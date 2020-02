BOUCHER, Fernande



Au CHSLD Côté Jardins, le 11 février 2020, à l'âge de 101 ans et 9 mois, est décédée madame Fernande Boucher, épouse de feu monsieur Calixte Fournier, fille de feu madame Édith Caron et de feu monsieur Louis Boucher. Elle demeurait à Québec.Une rencontre à sa mémoire et l'inhumation des cendres auront lieu dans son village natal de Tourville, à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise, Louis-Paul (Sylvie Pelletier) et Hélène (Yves Deshaies); ses petits-enfants: Jonathan (Marianna Saghoyan), Maxim, Évelyne (Jean-Sébastien Grenon) et Alexandra (Phillippe Guillemette); arrière-petits-enfants: Raphaëlle, Guillaume, Émile et Rose, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins, 1er Montagne, pour les bons soins et le soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Autisme de Québec. Il existe différentes façons de faire un don: En faisant parvenir un chèque libellé au nom de la Fondation de l'autisme de Québec au 1055, boulevard des Chutes, Québec (Québec) G1E 2E9Par carte de crédit en allant à notre page sur le site de Canadon. En mémoire d'une personne décédée: Formulaire de don in memoriam