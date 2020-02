MÉTIVIER, Guy



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 février 2020, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé monsieur Guy Métivier, époux de madame Gisèle Thibault, fils de feu madame Adrienne Tanguay et de feu monsieur Wilfrid Métivier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Caroline Dufour), Annie (Norman Gauthier), Isabelle (Martin Daris). Il laisse également: Jacqueline et France Thibault; ses petits-enfants: Jeanne-Camille et Laurence Gauthier; son frère et ses sœurs: Sr Lucille, Clément (Gisèle Boutin), Élisabeth (Georges Fournier), Colette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, département gériatrie et à son équipe de soins palliatifs. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.