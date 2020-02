GAGNÉ, Gaëtan



À Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 février 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gaëtan Gagné, époux de madame Hélène Pomerleau, fils de feu madame Carmen Lessard et de feu monsieur Edgar Gagné.La famille vous accueilleraà compter de 12h30,L'inhumation des cendres suivra au mausolée Marie de l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles au 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1N 3Y6. Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil, ses fils : Christian (Geneviève Blanchette) et François (Yaël Roby); ses petits-enfants : Arianne, Raphaël, Maude, Alexandre et Émile; ses frères et sœur : feu Jean-Marc (Jeannine Pomerleau), feu Yvan, Reynald (Nicole Falardeau) et Linda (feu Nazzareno Palermi); ses beaux-frères et belles-sœurs Monique (Jean-Claude Beaulieu), Claudette (Clément Cadorette), Diane (Jacques Poirier), Gaston (Diane Daniel), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital pour les bons soins et le soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8. : Faire un don.Des formulaires seront disponibles sur place.