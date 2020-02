ROUILLARD, Gemma Pichette



"Les êtres qui sont disparus, ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont toujours là où nous sommes, et cela s'appelle le souvenir."Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis, le 8 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gemma Pichette, épouse de feu Albert Rouillard. Elle demeurait à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La famille vous accueillerade 9 h à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil, la fille de son époux, Nicole Rouillard (Pierre Rouleau), leurs deux enfants: Dave (Marie-Christine Rouette), Mélanie (Vincent Giroux) et leurs deux petites-filles: Charlotte et Alice. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Thérèse. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Pichette et Rouillard. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons suggérés à l'Association des bénévoles CHC-Chanoine-Audet seraient appréciés. Les dépliants seront disponibles sur place. La famille désire remercier sincèrement tous les bénévoles de Sainte- Agathe pour leur support auprès de Gemma durant toutes ces années. Merci également au personnel de la Résidence Notre-Dame de Fatima de Sainte-Agathe, de la Coopérative de solidarité, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald pour leur dévouement et les bons soins prodigués jusqu'à la fin. La direction des funérailles a été confiée à la