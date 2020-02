TRAHAN, Irène Labrecque



Entourée de l'amour des siens, au CHSLD de St-Gervais-de-Bellechasse, le 13 février 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Irène Labrecque, épouse de feu monsieur Édouard Trahan, fille de feu monsieur Cyrille Labrecque et feu madame Marie Bilodeau. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse. La famille vous accueillera à lale vendredi 21 février 2020 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 22 février 2020 de 13 h à 15 h 30.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Daniel Bernard), Louise (André Chabot), Pierrette (Carol Prévost), Lucie (Benoît Paradis), Aimé (Pascale Vallières), ses petits- enfants: Mélisa Bernard (Maxime Laviolette), Maxime Bernard (Cynthia Dupont), Andrée-Anne Chabot (François Leclerc), Valérie Chabot (Sébastien Jean), Marc-Antoine Prévost, Anthony Prévost, Eugénia Prévost, Patricia Trahan (Jérôme Pineault), Geneviève Trahan (Jonathan Gagnon) et William Paradis (Marie-Clarisse Perron); et ses arrière-petits-enfants: Nathan, Camille, Nevy Laviolette, Coralie, Mathys, Justine Bernard, Juliette, Annabelle Leclerc, Amélia, Chloé Pineault; ses frères et sa sœur: feu Paul (feu Irène Labrecque), feu Amédée (feu Régina Sirois), feu Robert (feu Aurore Gosselin), Lucienne (feu Louis Nadeau), sa belle-sœur: Béatrice Trahan (feu Gilles Girard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de St-Gervais pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles du CHSLD de St-Gervais, 70, rue St-Étienne, St-Gervais, GOR 3CO ou à la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la