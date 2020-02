FALARDEAU, Claude



Au CHUL, le 11 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Claude Falardeau, époux de feu dame Jacqueline Audy, fils de feu monsieur Hector Falardeau et de feu dame Annette Asselin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Il était le frère de: Victor (Thérèse Morin), feu Edith, feu Jacqueline (feu Jean-Marie Savard-Johnny), feu Denis, feu Béatrice (feu Roger Bergeron). Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audy, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.