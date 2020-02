GRENIER, Benoit



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 14 février 2020, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé entouré de l'amour de ses enfants, monsieur Benoit Grenier, époux de feu madame Céline Lallier, fils de feu monsieur Antoine Grenier et de feu madame Ernestine Gravel. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances, à partir de 14 h 30,sous la direction duMonsieur Grenier laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Louise Côté), Julie (Raymond Benoit), Élise (Claude Rochette) et Anne (Daniel Gariépy); ses petits-enfants: Alexis; Philippe (Caroline Bernier); Samuel (Caroline Rail), Alexandra (Maxim Babineau) et Mathilde (Miguel Barros); ses arrière-petits-enfants: Antoine et Grégoire; Simone et Lionel; Maély et Charles; Nelson; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Royal (Emma Arseneault), Denis (Aline Lamoureux), Francine, Lisette (Mario Coutu), Odette; feu Jean Lallier (feu Elisabeth Lemay, feu Réjeanne Leroux), feu Simone Lallier (feu Roger Gauvin), Renaud Lallier (Françoise Bruneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au Dr Jean Frenette pour son attention particulière et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org