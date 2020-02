NOËL GRÉGOIRE, Noëlla



Au Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) de Montmagny le 23 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Noëlla Noël, épouse de feu monsieur Jean-Guy Grégoire. Elle a demeuré principalement à Saint-Fabien-de-Panet et demeurait depuis quelques années à Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Guylaine Langlois) et Mélanie (Stéphane Nadeau); ainsi que son petit-fils Mathieu. Originaire de Sainte-Euphémie, elle était la fille de feu dame Imelda Morin et de feu monsieur Joseph-Jean Noël; la sœur et la belle-sœur de: feu Camille, feu Marie-Blanche (feu Philippe Boulet), feu Maurice (feu Marie-Paule Boulet), feu Jeanne (feu Honoré Mercier), feu Antonio (feu Judith Mercier), feu Gérard (feu Joséphine Giroux), feu Oscar, feu Roger, feu Ernest, feu Margueritte (feu Réal Desrosiers), Rita (feu Jean-René Duchesne), feu Lucille (Lévis Desrosiers), feu Gabrielle (feu Évariste Desrosiers), feu Marcel (Madeleine Bernard); de la famille Grégoire: feu Lucienne (feu Charles Cloutier), feu Alfred-Eugène (Pit), feu Jean-Marc (feu Irma Morin), feu Paul-Émile (Angéline Poulin), feu Jacqueline, feu Pauline (Roger Lehoux), feu Claudette (feu Richard Duquet) et Louise (feu Manuk Princian de New York). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) pour la qualité de leurs soins, leurs attentions et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec, 2300 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3H 2R5. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Fabien de Panet. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire