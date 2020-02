LAROSE, Jean-Yves



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Larose, époux de madame Carole Desrosiers. Il était le fils de feu dame Thérèse Bérubé et de feu monsieur Raoul Larose. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. La famille se recueillera dans l'intimité. Il laisse dans le deuil outre son épouse Carole; sa belle-fille Isabelle Giguère (Sébastien Bédard); leurs enfants Noémie et Charles; il était le frère de Diane, et oncle d'Olivier Larose Paradis (Andrée-Anne Couture) et de Gabriel Larose Paradis (Anne-Marie Tessier); il était le beau-frère de: Denis (Martine Verreault), Lisette, Jocelyne (Julien Talbot), Sylvie (Clément Langlois), Lyne (Gilles Lebel), Johanne (Christian St-Gelais); ses amis: Georges Latulippe, Suzanne Drolet, Nicolas Tremblay, Sonia Desmeules et Louis Genest grand mélomane. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines. Sincères remerciements à l'équipe d'hématologie-oncologie de l'HEJ dont Dr André Blais, madame Véronique Gagnon, infirmière pivot en oncologie pulmonaire ainsi que tous les bons soins reçus en cardiologie (préposées, infirmières, médecins) et au personnel du CLSC Limoilou-Basse ville.''On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part'' (Pierre Falardeau)''Ma chère Carole, l'amour est un long chemin secret, bordé de roses, que le cœur emprunte pour rejoindre sa dulcinée.''(Jean-Yves)