PICARD, Philippe



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 18 février 2020, est décédé à l'âge de 91 ans et 3 mois, monsieur Philippe Picard, époux de feu dame Albina Joncas. Il était le fils de feu David Picard et de feu Mathilda Tardif. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 9 h à 10 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Il laisse dans le deuil les enfants de son épouse: Pierrette et Jean-Pierre Morneau (Nicole Lépin); leurs enfants: Samuel, Audrey (Pierre-Luc Riopel), Mathieu. Il était le frère et le beau-frère de: feu Hélène (feu Antoine St-Pierre, feu Gérard Rochette), feu Gilberte (feu Léopold Beaulieu), feu Cécile (feu Élie Giasson), feu Jeanne (feu Maurice Blanchet), Madeleine (feu Lucien Alexandre), Carmelle (feu Jean-Charles Rouleau), feu Pauline (Jacques Lacroix), Mathilde (feu Guy Vadnais); et de la famille Joncas, il était le beau-frère de: feu Léo (feu Cécile Tardif), feu Victor (Odette Lapointe), feu Philippe (feu Claire St-Pierre), Aimée (feu Philippe Tardif), Jeanne-D'Arc (feu Hervé Lizotte, feu Jean-Louis Robichaud), feu Roger (Carmen Castonguay), Monique (feu Gérard Castonguay), feu Rose (feu Léo Labbé). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Un sincère merci aux membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur soutien, leur réconfort et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. (Des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire :