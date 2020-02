PELLETIER CARON, Françoise



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 7 février 2020, à l'âge de 87 ans est décédée madame Françoise Pelletier, épouse de feu monsieur Lucien Caron, demeurant à L'Islet (Sur-Mer) et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Saint-Damase, elle était la fille de feu dame Marie-Ange Lapointe et de feu monsieur François Pelletier. Elle était la mère de: feu Verlaine, Chantale, Kathleen, Renaude (Marc Belleau), Maryse (Mario Cantin), Dave et Evans. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants adorés: Jason Caron, Cédric et Carl Després, Maryna Caron Carré, Andy Kevin et Bobby Geene Caron Servant, Vanessa et Karolane Caron Cantin, Kassandra et Luka Pineault Caron, Brendon Caron, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants chéris: Nathan et Jordan, Éden, Eliot, Eli et Mia, Elya-Rose et bébé Arthur à venir. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Yvan, feu Renelle (feu Louis Chouinard), feu Gaétane, feu Claudette (feu Anatole Chouinard), Armelle, Nicole (Martin Fournier), Colombe (feu Paul Chouinard) et feu Charlotte Pelletier (feu Guy St-Pierre); Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Caron, ses filleul(e)s: feu Harold, feu Sonia, Guylaine, Christian et Andy Kevin; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble des membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H3A 3S5. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli.