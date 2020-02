GERMAIN, Maxime



À Saint-Raymond, le 10 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Maxime Germain, époux de dame Simone Moisan, fils de feu monsieur Onésime Germain et de feu dame Malvina Fiset. Il demeurait à Saint- Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse dame Simone Moisan, monsieur Germain laisse dans le deuil ses enfants: Claudine (Mario Hamel), Monique (Gilles Déziel), Lorraine (Guy Godin), Michel (Sylvie Brown) et Dominique (Chantale Hamel); ses petits- enfants: Marjorie Hamel (Bruno Morasse), Alexandre Germain, Mathieu Déziel (Sophie Barnabé), Myriam Déziel, Kathryn et Éliane Germain; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle et Maxime Cantin; sa sœur: Jeanne D'arc (feu André Chrétien) et sa belle-sœur: Jeannette Moisan (feu Maurice Huot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, monsieur Germain était également le frère de feu: Marie-Anne, Raymond, Adrienne, Gérard, Fernando, Geneviève et Paul-Auguste. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 ou à l'hôpital régional de Portneuf, 700, Rue Saint Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1W1 ou à L'association pulmonaire du Québec 6070 rue Sherbrooke E #104, Montréal, QC H1N 1C1 Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.