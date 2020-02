MORIN, Paul-André



Le 18 février 2020, à Québec, est décédé monsieur Paul-André Morin, à l'âge de 87 ans. Né à Saint-Thomas d'Aquin le 4 septembre 1932, il a œuvré comme technicien en architecture, conseiller en construction et poseur de pierre original. Grand voyageur, il a visité une bonne partie du monde. Il était reconnu comme étant créatif, habile de ses mains, amoureux des pierres, des arbres et des plantes. C'était un cueilleur infatigable, un homme doux, humble, contemplatif et avant-gardiste.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Poulin, ses enfants Danièle (Gaétan Laprise), Jean, François, Marc (Fanchon Esquieu), ses neuf petits-enfants : Alexandre, Didier, Anne-Laure, Gabrielle, Julienne, Cyrille, Lucille, Théo et Léon. Il était le fils de feu Simone Tétreault et feu Emery Morin, le frère de feu Thérèse, feu Claire, feu Lucille, feu Rita, feu Monique, Madeleine et Jules. Merci à toute la communauté pour le support. Un merci particulier à tante Louise pour toute l'aide, le personnel soignant dévoué, ainsi que les médecins qui ont l'ont suivi dans son dernier chemin. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 21 février 2020, de 17 h à 20h30, samedi 22 février 2020, de 8 h 30 à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Edouard-de-Lotbinière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.