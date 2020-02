PICHÉ, Sandra



À Québec, le 23 janvier 2020, à l'âge de 47 ans et 9 mois, est décédée madame Sandra Piché, fille de madame Rina Lambert (Richard Martel) et de monsieur feu Yvon Piché. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, àà 11 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Sainte-Famille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jason, Sabrina, Kayne, Billy et Mélyna; sa petite-fille Océanne; sa sœur feu Linda; son frère André (Christine Morency) ainsi que son ami Luc Harvey, ses cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.