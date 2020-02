ROY, Lucette Payette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 février 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Lucette Payette, fille de feu dame Gilberte Auclair dit-Déry et de feu monsieur Alphonse Payette. Elle était l'épouse de feu monsieur Yves Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: François et Manon; ses petits-enfants: Samuel et Ludovic. Elle était la sœur de: Nicole (Gilles Marcoux), feu Hélène (Yvon Morissette), Céline (Alain Dubé), Gaétane (feu Réjean Lachance) et Pierre. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Denis (Christiane Gaudreault) et Guy (Diane Perreault); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier les gens qui ont été présents tout au long de cette épreuve pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.