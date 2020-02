BÉDARD, Gisèle Trépanier



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 15 février 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Gisèle Trépanier, épouse de feu monsieur Roger Bédard, fille de feu madame Yvonne Blouin et de feu monsieur Hermenégilde Trépanier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre Bédard (Diane Morin) et Céline Bédard (George Moreau); ses petits-enfants: Mélissa Bédard, Philippe Moreau, Catherine Moreau, Caroline Cantin et Marylise Cantin; ses frères et sœurs : Jean-Yves (feu Rolande Rochette), Paul-André (feu Monique Bouchard), René (Hélène Tancrède), Carol (Charlotte Bertrand et feu Francine Letellier), Huguette (feu Léopold Lefebvre) et Diane (Jean-Pierre Houle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Bruno Dion (Rolande Laprise), Desneiges (Jean-Paul Blanchette), Estelle (Arthur Morency), Jeannine, Lionel (Yolande Langlois), Rose-Aimée (Armand Lavoie), Ghislain (Louise Rouleau) et Marie-Berthe (Gérard Côté). La famille voudrait remercier le personnel soignant du département Gériatrie communautaire (UTRF) et du département des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, téléphone : 418 684-2260, Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.