SYLVAIN LECOURS, Huguette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, survenu le 15 février 2020, à l'âge de 80 ans, de Huguette Sylvain, épouse de monsieur Edmond Lecours, fille de feu Annette Nadeau, de feu Wilbrod Sylvain et de sa deuxième mère feu Antoinette Godbout. Elle demeurait à Québec.Son court moment passé à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint- Sacrement lui a permis de faire ses adieux à notre monde paisiblement et sereinement entourée de ses proches et imprégnée de leur amour.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12 h 30. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Michel), feu Martin, Sylvie et Marco (Josée); ses petits-enfants: Marie-Pier (Pierre-Luc), Alexandra (Steven), Jessica, Valérie, Brendon et Jennifer (Simon); ses arrière-petits-enfants: Raphaël et Léa-Rose; ses frères et ses soeurs: Gilles (Suzanne), Réal (Lucette), Rachel (feu Raymond), Jacqueline (feu Louis F.), Gérard (Marielle) et Claudette; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lecours: Laurette (feu Lauréat), feu André, feu Guy (Gertrude) et Marcel (Agathe); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe du docteur Julie Lemay qui a permis, par la qualité des soins prodigués avec beaucoup d'humanité et d'empathie, une transition toute en douceur pour notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, téléphone: 418 657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.