LORTIE, Marguerite Fortin



Au département des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 6 février 2020, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Marguerite Fortin, épouse de feu monsieur Gaston Lortie, fille de feu monsieur Louis de Gonzague Fortin et de feu dame Marie-Jeanne Belzile. Native de La Pocatière, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 20 février 2020 de 19 h à 21 h, le vendredi 21 février 2020 de 12 h à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces et leurs conjoint(e)s: feu René, Jacques, Guy, Raymonde, Aline et Marcelle Fortin; Michel Tessier; Louise et Pauline Fortin; Gilles, André, Denise, feu Nicole, Jean et Hélène Fortin; Jean-Claude, feu Colette, Paul, Monique et Lison Gosselin; Céline, Jean-François, André et Sylvie Leclerc; Benoit, feu Marie-Josée, feu Pierre et Sabin Farley; Paul, Louis et Diane Fortin (Tell); Yves et Marie-Claude Fortin. Seront également affectés par son départ ses belles-sœurs Mariette Caouette et Madeleine Routhier, les membres de la famille Lortie, ainsi que plusieurs petits-neveux et nièces, autres parents et amis, plus spécifiquement Lise Fortin (Jean Thibault) et ceux de la résidence Jazz. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Georges-Noël (Andrée Boutet), Alphonse, Thérèse (Émile Tessier), Joseph (Rachel Mercier), Maurice (Rita Frève), Gertrude (Richard Gosselin), Marthe (Jean Leclerc), Pauline, Madeleine (Félicien Farley), Michel (Louise Charest) et Paul (Denise Sasseville). La famille tient à remercier le personnel de l'Unité Réconfort de la résidence Jazz et le département des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.