GAMACHE, Gaston

À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 février 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gaston Gamache, époux de madame Suzanne Giguère. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, ses enfants : Nathalie (Yan), Jean-Alexandre (Stéphanie); ses petits-enfants : Maya (Tomas), Olivia, Owen; sa première épouse Kathleen et ses enfants Robert, François, Réjean; sa sœur Jocelyne (Khalil), son frère Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère : Céline (Richard), Jean-Pierre (Hélène), Lise (Pierre), Réjeanne (Pierre); ses amis Yvan (Hélène), Michel (Monique), Gilles (Claire); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciement tout spécial au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués à Gaston. La famille vous accueillera à la maison funérairele samedi 22 février 2020 de 19h à 22h et dimanche 23 février 2020 de 10h à 12h. SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, https://www.michel-sarrazin.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire