CÔTÉ, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février 2020, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédée madame Pauline Côté, fille de feu madame Thérèse Dorval et de feu monsieur Lucien Côté. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Michel (Pauline Boucher), Danielle (Jean-Claude Desbiens), Gaétan (Carmen Marceau) et Nathalie (Jocelyn Audet); sa filleule, Jessica Boutin (Yannick Bilodeau) son neveau, Kéven Côté-Audet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Lise et feu Denis. La famille tient à remercier tout le personnel du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.