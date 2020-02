BÉDARD, Lise



À son domicile, le 5 février 2020, est décédée à l'âge de 82 ans Madame Lise Bédard, épouse de feu M. Luc Bizier demeurant à Beaupré, autrefois de Lac-aux-Sables. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 9 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. Madame Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Caroline Labrie), Alain (Manon Pouliot). Ses petits-enfants: Alex, Marie-Soleil et Charlie. Ses sœurs et ses frères: feu Aldéus (feu Thérèse Côté), feu Lucille (feu René Beaupré),feu Gilles, feu Gaston (Jeannine Jobin) Mariette (feu Gérard Lapointe), feu Ginette (Muriel Piché), feu Monique (Georges Paquin), feu Jean-Baptiste (Rolande Julien), feu François, feu Pierre, Francine (feu Alain Darveau), Nelson (Mireille Lapointe) Ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Adrien Bizier (feu Solange Lachance), feu Simone Bizier (feu Fernand Bédard), Thérèse Bizier (feu Adrien Tanguay), feu Fernande Bizier (feu Jean Giroux), Marie Bizier (feu Henri-Paul Turmel), Laurette Bizier (feu Yvon Dion), feu Ernest Bizier (Lucette Dallaire), Irma Bizier (feu Louis-Gilles Labrie), Rose-Ange Bizier (Clermont Turcotte), Donald Bizier (Huguette Auclair), feu Marguerite Bizier et Fernando Bizier (Estelle Pouliot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire témoigner toute sa reconnaissance à Mariette qui a toujours été présente pour elle.