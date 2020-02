FLYNN, Mabel



Au Domaine Saint-Dominique, le 3 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Mabel Flynn, fille de feu monsieur Elias J. Flynn et de feu dame Gilberte Caron. Native de Québec, elle a fait carrière comme infirmière à Montréal et revenue dans sa ville natale en 2005.La famille vous accueillera à lale vendredi 21 février 2020 de 19 h à 21 h, et le samedi 22 février de 9 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil sa fille Anne- Josée Flynn; ses neveux et nièces: Pierre (Marie Lafrance), Eric (Lynn M. Cunningham), Patrice (Isabelle Gervais), Danièle (Guy Lebel), Manon (Claude Laramée), Viviane, Dominique et Michèle (Michel Labadie); son cousin et sa cousine Erroll (Louise Durand) et May; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Percy, feu Louis-Raymond et feu Jean-Robert. Sa fille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Domaine Saint-Dominique ayant gravité autour de sa mère depuis février 2017, plus particulièrement le personnel du 3e étage et la Dre Annie St-Pierre, pour leur grand dévouement, leurs suivis attentionnés et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation la Maison du Père ou à l'organisation Les Petits Frères.