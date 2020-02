LAROCQUE, Françoise



Au CHU, le 22 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Françoise Larocque, épouse de feu monsieur Bernard Pouyez, fille de feu madame Françoise Couture et de feu monsieur Gérard Larocque. Elle demeurait à Saint-Nicolas.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yoo Anne Sarah Pouyez (sa petite-fille Naïma) et Den Yann Philippe Pouyez (Marie-Kim Martineau); ses frères et sœurs: Jean-Jacques (Norma), Marcel, Marguerite, Marie, Lucille, Yolande, Gérard (Clémence); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle a rejoint son tendre époux et sa sœur Suzanne. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.