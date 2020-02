TREMBLAY, Denise Bouchard



Au CHUL, Québec, le 4 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Denise Bouchard, épouse de feu monsieur Claude Tremblay. Née à Québec, le 21 octobre 1926, elle était la fille de feu dame Émérilda Savard et de feu monsieur Oscar Bouchard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses filles et leur conjoint: Hélène (Félix), Josée (Denis), Chantale (Michel); sa belle-fille Lucienne (feu Jean); ses petits-enfants: Dominic, Maxime, Josiane, Vanessa, Annabel, Maxime, Valérie, Mélyna et Dereck; ses arrière-petits- enfants: Léann, Gabrielle, Samuel, Joey, Thomas-Charles, Justin, Jasmine, Olivia et Nathan; tous les membres des familles Bouchard et Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Tél.: 1-888-473-4636 Site: www.fmcoeur.qc.ca. Les funérailles sont sous la direction de