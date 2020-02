BRETON, Mariette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 février 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Mariette Breton, fille de feu madame Marie-Blanche Bolduc et de feu monsieur Ernest Breton. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise Gagnon (Jean Poliquin), Gaétan Gagnon; ses petits-enfants: Mathieu Voyer (Marie-Ève Girard), Jonathan Voyer (Emily Duclos) et Natascha Gagnon (Jean-Christophe Bérubé); son arrière-petit-fils: Éli Voyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents en particulier Caroline Cantin. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs ami(es) et autres connaissances. La famille tient à remercier tout le personnel médical du centre hospitalier St-François d'Assise, en particulier Dre Caroline Kochuyt pour les bons soins prodigués et son empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.