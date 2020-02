FRADETTE, Huguette Côté



C'est à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, que s'est éteinte mercredi le 5 février 2020, à l'âge de 80 ans madame Huguette Côté, épouse de monsieur Léonard Fradette et fille de feu Clément Côté et de feu Yvonne Beaudoin. Elle demeurait au Manoir du Coteau à Beaumont, autrefois de Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 14h15,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Raphaël. Elle est allée rejoindre son fils Alain et sa fille Lyne. Elle laisse dans le deuil outre son époux Monsieur Léonard Fradette, ses enfants: Michel, France (David Royer), Nancy (Louis Laflamme), Johanne et sa belle-fille Marlène Bolduc; ses petits- enfants: Jérémie Bolduc Fradette, Patrick, Maxime et Karl Goulet, Stéphanie, Mikaël et Frédérique Fradette, François et Sabrina Lacombe, Marie-Michèle, Erika et Alexe Laflamme, Félix et Raphaël Godbout; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Amy, Jérémy, Loïk, James, Émile, Elizabeth, Maude, Mathis, Laïla, Zack, Antoine et Vérona. Elle était la sœur de: Pauline (feu Gaston Roy), Raymonde, feu Denise (Jean-Guy Tremblay), Benoit (Priscille Desrosiers), Marguerite (Michel Dion), Claudette (Conrad Roy) et Claude (Chantal Chamberland). De la famille Fradette, elle était la belle-sœur de: Marie-Jeanne (feu Charles), feu Léopold, Aline (Jacques), Normand (Nicole), feu Aldège, Claude (Françoise), Raymond (Eva), Robert, Gaby (Richard), Laurette (Léonard), André (Danielle), feu Denis (Sylvie) et Denise (François). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis 5445, rue St-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la