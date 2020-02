JOLY, Camille Jolin



Au CHUL, le 2 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Camille Jolin, épouse de feu monsieur Rosaire Joly, fille de feu Rosalie Lacroix et de feu Ernest Jolin. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée, Diane, Marie-Claude et Yves (Sylvie Doyon); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Léon, feu André (Jeannine Pelchat), feu Jeannette (feu Alyre Lachance), feu Henri (Géraldine Morin) et de feu Émilien (Louise Gousse). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Joly: feu Florence, feu Raymond (feu Claire Patry), feu Madeleine (feu Édouard Rhéaume), feu Lucien (feu Gilberte Gosselin), feu Rita (feu Lucien Marcoux), feu Georgette (feu Arthur Pelletier), Marc (Adrienne Routhier), feu Marguerite, feu Pierre (feu Lucille Gauvin), Anne-Marie (feu Jean-Paul Drolet) et de feu Hélène (feu Roger Couture). La famille tient à remercier le personnel du CHUL, spécialement l'unité de courte durée gériatrique (UCDG) pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec, téléphone : 418 527-9104, www.spadequebec.ca ou à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.