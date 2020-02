BEAULIEU

Marie-Paule Charlebois



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, Québec, le 11 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Marie-Paule Beaulieu, épouse de feu monsieur Jean-Marie Charlebois. Née à Montréal, le 1er avril 1932, elle était la fille de feu dame Dolorès Sioui et de feu monsieur Roger Beaulieu. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de midi. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville au printemps 2020. Madame laisse dans le deuil son fils feu Marc Charlebois; ses petites-filles: Stéphany (Simon Bélanger) et Sophy; ses arrière-petits-enfants: Mélody, Lucas et Logan; ses ami(e)s de cœur Claudette et Lise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de