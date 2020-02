TREMBLAY, Georgette Berthiaume



Au CHSLD St-Augustin (Beauport), le 10 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Georgette Berthiaume, fille de feu dame Mary Lelièvre et de feu monsieur Adolphe Berthiaume. Elle était l'épouse de feu monsieur Joseph Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle était la mère de: André (Andrée Jobin), feu Jean-Claude (Brigitte Vancoillie), Monique (feu Léopold Bédard), Micheline (Alex Shamie), Denis, Roger (Nicole Blais), Réjean (Carole St-Laurent) et Jean-Louis. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin (Beauport) pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.