Bleu Jeans Bleu: le Dix30 après le Centre Bell

BROSSARD | Vingt-quatre heures après avoir partagé la scène du Centre Bell avec Céline Dion, qui offrait mercredi le dernier spectacle au Québec de sa tournée «Courage», le groupe Bleu Jeans Bleu reprenait jeudi l’itinéraire de sa tournée régulière avec une prestation au Club Square Dix30, à Brossard.

La formation fait parler d’elle sans arrêt depuis la sortie, l’été dernier, de son joyeux hymne Coton ouaté, tiré de son troisième album, Perfecto. D’autres extraits de l’opus, comme Café corsé, J’ai mangé trop de patates frites et Phrases fromagées, ont aussi obtenu du succès, et Bleu Jeans Bleu recevait en octobre, au Gala de l’ADISQ, le Félix du Groupe ou duo de l’année. Au début février, le vidéoclip de Coton ouaté avait été visionné plus de 8,4 millions de fois sur YouTube, et l’extrait s'était écoulé à plus de 40 000 copies.

Mercredi, c’est à la surprise générale que Bleu Jeans Bleu a partagé le désormais célèbre refrain de Coton ouaté avec Céline Dion au Centre Bell. Le chanteur Claude Cobra, de son vrai nom Mathieu Lafontaine, a confié en entrevue à TVA Nouvelles, jeudi, que l’apparition-surprise de Bleu Jeans Bleu avait été orchestrée dans le plus grand secret, après que l’équipe de la diva eut contacté l’entourage du quatuor aux chapeaux bleus. Visiblement «fan» du groupe et de la pimpante ritournelle, Céline avait même enfilé un coton ouaté le temps du numéro, sous les cris enthousiastes de la foule.

Bleu Jeans Bleu se produira au MTelus, le 20 juin, dans le cadre des Francos de Montréal. Toutes les dates de leur tournée figurent sur leur site web.