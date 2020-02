Blue Jays: plus de circuits pour Vladimir Guerrero fils?

Ayant réussi 15 circuits à titre de recrue chez les Blue Jays de Toronto la saison dernière, Vladimir Guerrero fils pourrait très bien améliorer cette statistique en 2020.

Au camp d’entraînement des Jays à Dunedin, en Floride, les efforts sont faits en ce sens par le principal intéressé, mais aussi par l’instructeur des frappeurs Guillermo Martinez et les responsables du conditionnement physique de l’équipe.

«Je travaille beaucoup avec Guillermo sur mon angle d’élan, a indiqué Guerrero fils, sur le site web des Blue Jays. L’an dernier, il y a eu beaucoup de balles [que j’ai frappées] qui ont touché directement la clôture. Cette saison, je l’espère, je vais frapper dans les airs pour que les balles traversent.»

Conservant une moyenne au bâton de ,272, Guerrero fils a ajouté 26 doubles et deux triples en 123 matchs l'année dernière. Or, il a aussi frappé de nombreux roulants à l’avant-champ.

Une question de fatigue

Questionné sur le rendement de Guerrero fils, le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a blagué au camp en disant qu’il demanderait au jeune joueur de 20 ans de faire des «push-ups» à chaque fois qu’il cognerait un roulant lors des pratiques au bâton.

Plus sérieusement, Montoyo s’en remet à Martinez et au personnel relié au conditionnement physique pour aider «Vlad Junior».

«Quand il était fatigué la saison dernière, il avait tendance à vouloir frapper avec encore plus de puissance et il forçait les choses, a expliqué Martinez, également sur le site des Blue Jays. Il précipitait son élan et c’est pourquoi il a frappé autant de balles au sol.»

Vladimir Guerrero fils et les Jays poursuivent leur camp d’entraînement cette semaine et joueront un premier match préparatoire à l’horaire, ce samedi à Tampa, face aux Yankees de New York. Rappelons que les Blue Jays et les Yankees s’affronteront aussi au Stade olympique, à Montréal, les 23 et 24 mars pour conclure leur calendrier préparatoire.