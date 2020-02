Climat «toxique» chez Marie-Eve Proulx: «Je ne suis pas troublé», dit François Legault

François Legault ne s’en fait pas outre mesure pour le climat de travail «toxique» dénoncé par plusieurs au cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

«Non, je ne suis pas troublé», a déclaré le premier ministre en réagissant aux témoignages rapportés jeudi dans les pages du Journal.

Selon les informations colligées par notre Bureau parlementaire, il y aurait eu 14 départs en autant de mois dans les bureaux de la ministre et députée de Côte-du-Sud.

De ce nombre, deux personnes sont actuellement en arrêt de travail, alors que les autres ont démissionné ou ont été congédiées. Dépassés par les «propos insultants» tenus par Mme Proulx à l’égard de son personnel, certains employés ont notamment quitté en bloc, ce qui a amené le cabinet du premier ministre à s’en mêler, ont confirmé plusieurs sources.

La ministre peu loquace

«Écoutez, c’est de la régie interne, il y a toutes sortes de raisons pour chaque cas», a commenté le premier ministre devant la presse parlementaire.

«Je pense que la situation va bien, actuellement», a-t-il indiqué, soulignant que Jacques Hudon, un nouveau chef de cabinet «qui a beaucoup d’expérience» a rejoint le cabinet de Mme Proulx il y a quelques mois.

À son arrivée au caucus préparatoire de l’aile parlementaire gouvernementale, Mme Proulx s’est limitée à réciter les deux lignes fournies la veille au Journal par sa directrice des communications, Amélie Dionne.

«J’ai besoin d’une équipe compétente en qui j’ai confiance», a-t-elle répété. Relancée par un journaliste qui lui a demandé si la compétence de ses ex-employés était en cause, Mme Proulx a rétorqué: «Pas du tout». «Ce n’est pas ce que je dis. Je n’aurai pas d’autres commentaires pour aujourd’hui», a-t-elle laissé tomber avant de se réfugier derrière les portes closes du caucus caquiste.

Vives réactions au PQ

Les réactions ont été plus vives du côté du Parti québécois, qui compte cinq élus dans les régions dont Mme Proulx est ministre responsable, soit Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a réitéré la demande qu'il avait formulée dès la nomination de Mme Proulx comme ministre responsable des trois régions, soit que ces dernières disposent chacune «d’un ministre exclusif».

«Toutes les [autres] régions du Québec ont un ministre responsable», a rappelé M. Bérubé.

«C'est inacceptable», a réagi à son tour la députée Méganne Perry Mélançon. «S'il y a un climat de travail tendu [dans les bureaux de Mme Proulx], bien, c'est aussi parce qu'il y a une charge de travail qui est trop élevée», croit la députée de Gaspé.