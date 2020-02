Francine Rinfret



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le départ de notre mère Francine Rinfret, fille de feu Frances Maher et feu Lucien Rinfret, le 6 février 2020, à Québec.Francine était une femme formidable et attachante, qui aimait la vie et les gens. Tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin ont été touchés par sa générosité, son optimisme, sa facilité au bonheur, sa douceur et son amour inconditionnel pour ses proches.Elle laisse derrière elle ses quatre enfants dont elle était si proche: Linda Boulanger (André Langlois), Caroline Boulanger (Louis Vallière), Marc Boulanger (Marie-Andrée Vézina) et Éric Boulanger (Stéphanie Marceau); ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Thomas, Emma et Florence; Victor et Yannicka (et leur père Gert-Jan Lamers); Alexa et Théo; Olivia et Alexis; le père de ses enfants Claude Boulanger; son très bon ami Gilbert Cashman; ses frères et sœurs: Lucie (Henri Gagnon), Henri (feu Marie-Claude Laplante), Suzanne, Johanne (Jean Lemieux), Robert et Nina (feu Mike Oatney); plusieurs neveux et nièces; ainsi que ses nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi le 21 février 2020,de 18h à 21h auet samedi le 22 février 2020 de 9h30 à 11h enLa famille vous invite à faire un don à la Société canadienne du cancer (dédié au cancer du poumon), www.cancer.ca ou 1-888-939-3333 (poste 3).