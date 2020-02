DUGAL, Elizabeth



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 janvier 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée madame Elizabeth Dugal, épouse de feu monsieur John Ross Hunter, fille de feu madame Simone Lemay et de feu monsieur Joseph Dugal. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Philippe (Sylvie Chamberland), Eric (Marie Paquin), et Vincent (Marjolaine Tremblay); sa petite-fille Nancy Leblond-Hunter; ses frère et sœur: Louise (feu Jacques Cardinal) et André (Louise Rivest); ses beaux-frères et belles-sœurs: Carmelle (feu William Hunter), Barbara Hunter (Terry Baller); ses neveux et nièces, oncle et tantes, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre son époux et ses parents, ses frères Pierre et Georges. La famille tient à remercier le personnel du Jeffery Hale, plus particulièrement ceux du 6e étage pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.