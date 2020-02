Denis Coderre reprend du service comme lobbyiste

Un studio de réalité virtuelle, dont la Caisse est l’un des principaux actionnaires, vient de recruter l’ex-maire de Montréal Denis Coderre comme lobbyiste pour avoir des fonds publics, a appris Le Journal.

« Denis Coderre a accepté, à titre de consultant, un mandat ponctuel avec notre entreprise. Dans le cadre de son mandat, il fera des relations gouvernementales, il s’est donc, comme il se doit et dans un souci de respect de la loi, enregistré au Registre des lobbyistes », a confirmé le cofondateur de Felix & Paul Studios, Stéphane Rituit.

Fondé en 2013, le studio Felix & Paul Studios a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles. Jurassic World, Cirque du Soleil, NASA, Barack Obama, Eminem... la PME québécoise de divertissement immersif a pris part à de nombreux projets clés ces dernières années.

Capture d'écran, Youtube

Son premier actionnaire (non majoritaire) est Phi Group, qui appartient à la mécène Pheobe Greenberg. Son deuxième est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et son troisième, Paul Raphaël, selon le Registre des entreprises.

Grâce à son système de caméra sphérique 3D, Felix & Paul Studios est devenu un studio très en vue dans le monde. Pour poursuivre sur sa lancée, il fait maintenant appel à l’ex-politicien vedette Denis Coderre pour lui ouvrir des portes.

Depuis hier, l’ex-ministre libéral tente d’« obtenir une subvention ou un autre avantage pécuniaire d’un programme inconnu et d’un montant pour le moment inconnu afin de financer le plan de croissance de Felix & Paul Studios », peut-on lire dans le mandat publié mardi.

En quête d’aide financière

Investissement Québec (IQ), ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), ministère des Finances, Ville de Montréal... Denis Coderre cogne à la porte de près d’une trentaine de ministères et organismes publics pour obtenir l’aide financière de l’État.

On ignore pour l’instant à combien se chiffre l’ensemble de ses demandes. « Nous n’avons rien à annoncer ou à commenter », s’est limité à dire le cofondateur de Felix & Paul Studios, Stéphane Rituit, quand Le Journal a souhaité connaître ce montant.

Quelques mois après sa défaite aux élections municipales de 2017, Denis Coderre est devenu conseiller spécial Stratégie et développement international pour le diffuseur québécois de musique Stingray. Il y travaille d’ailleurs toujours « de temps à autre », a confirmé un porte-parole de l’entreprise hier.

Joint par Le Journal, Denis Coderre n’a pas rendu nos appels hier.

► En 2016, Felix & Paul Studios a conclu une ronde de financement de 6,8 millions $ US mené par Comcast Ventures, aux côtés de LDV Partners et du Groupe Phi avec la Caisse de dépôt et placement du Québec.