Des robots au Diamant

Présentée au Diamant, les 8, 9 et 10 avril, l’expérience Inferno permettra à 144 spectateurs de se retrouver dans la peau de robots où leurs mouvements seront contrôlés par des machines et rythmés au son d’une trame sonore électro.

À l’affiche à Québec, en exclusivité, Inferno, qui a fait le tour du monde, lancera la programmation printemps du Diamant qui sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

Lors de ces performances d’une heure, dirigées par Louis-Philippe Demers et Bill Vorn, qui sont les créateurs de cette expérience unique, les spectateurs pourront être observateurs ou faire partie de l’action.

Chaque soir, 48 personnes auront l’opportunité de se glisser dans des exosquelettes contrôlés à distance et performeront dans une salle sans siège qui deviendra une grande boîte noire. Elles seront accompagnées par de la musique électroacoustique composée par les deux concepteurs et sous des éclairages stroboscopiques.

Photo courtoisie, Magalie Fonteneau

Les spectateurs qui feront le choix de vivre l’expérience pleinement devront suivre une courte formation, 40 minutes avant le début de la représentation.

Ils devront signer une décharge, mettre une combinaison de protection et enfiler, ensuite, devant public l’exosquelette de 12 kilos.

Ces participants pourront bouger leurs jambes et leurs pieds, mais le haut de leur corps se retrouvera sous l’emprise de la machine.

Certains seront libres de se déplacer et d’autres se retrouveront dans une position de soumission imposés par les structures robotiques qu’ils porteront durant 30 minutes.

Science-fiction

Inferno est une performance inspirée par la représentation des différents niveaux de l’enfer, tel qu’on les retrouve dans l’Enfer de Dante ou les Dix Cours de l’Enfer de Haw Par Villa. Les participants sont entraînés dans une sorte de descente aux enfers.

«Le châtiment est plus psychologique que corporel. L’exosquelette est lourd, pas toujours à la taille idéale et il fait chaud. Il y a de l’inconfort, mais pas de supplices. L’expérience est quasi indolore. Tous les effets scéniques transportent le participant dans notre univers et l’assujettissent à la machine. C’est avant tout dans ce sens qu’on parle de châtiment», a expliqué Louis-Philippe Demers, dans un entretien publié dans le Magazine des cultures digitales en juin 2015.

Photo courtoisie, Magalie Fonteneau

Les spectateurs qui désirent être plus captifs pourront danser au rythme des musiques électroniques. Le tout se déroulera dans une atmosphère techno, expérimentale, ludique et de science-fiction.

«On peut également voir dans Inferno un deuxième niveau de lecture : l’enfer de la technologie venant se greffer à notre quotidien. Le plus frappant, c’est la servitude volontaire du public qui s’engage dans cette performance et qui en demande toujours davantage», a fait remarquer Bill Vorn.

Créé à Créteil, en France, en 2015, Inferno a été présenté un peu partout sur la planète, avec des arrêts en Australie, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Chine et au Canada.

Les billets sont en vente à la billetterie du Diamant. Le coût est de 27$ pour ceux qui veulent vivre l’expérience à titre de spectateur et de 36$ pour ceux qui désirent devenir des robots.