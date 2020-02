Domingue à l'écart, Schneider rappelé

Le gardien québécois Louis Domingue pourrait être échangé par les Devils du New Jersey d’ici lundi, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey.

Domingue est effectivement tenu à l’écart du groupe par mesure préventive, même s’il n’est pas blessé, a rapporté la journaliste Amanda Stein, qui couvre quotidiennement les activités des Devils.

Acquis le 1er novembre, Domingue a été rappelé par la formation du New Jersey 18 jours plus tard. Puis, une blessure lui a fait rater six matchs entre le 14 et le 27 décembre. Il est maintenant en pleine santé, affichant un dossier de 3-8-2 cette saison avec les Devils.

Le club a par ailleurs rappelé le gardien Cory Schneider de sa filiale de Binghamton, jeudi. L’ancien des Canucks de Vancouver avait été rétrogradé le 20 janvier dernier. Cette saison, il a présenté une fiche de 7-7-0, une moyenne de buts alloués de 2,71 et un taux d’efficacité de ,903 dans la Ligue américaine. Schneider a aussi participé à neuf rencontres avec les Devils et a échappé ses sept décisions, dont six en temps réglementaire. Sa moyenne de 4,65 et son taux de ,852 témoignent de ses ennuis et de ceux du New Jersey en 2019-2020.

Par ailleurs, le défenseur Dakota Mermis a également été promu au grand club.

Occupant le 14e rang de l’Association de l’Est, les «Diables» devaient accueillir les Sharks de San Jose, jeudi soir.