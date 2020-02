GOSSELIN, Lise



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 février 2020, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédée madame Lise Gosselin, épouse de feu monsieur Jean-Marc St- Hilaire, fille de feu madame Thérèse Plamondon et de feu monsieur Jude Gosselin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantale St-Hilaire (Richard Robitaille) et Serge St-Hilaire (Andréa Paradis); ses petits-enfants: Sabrina, Keven, Tricia, Dany et Coralie; ses arrière-petits- enfants: Laurie-Ann, Jean-Philippe et Branden; ses frères: Richard (Cécile Ferland), Benoit (Ginette Rolland) et Michel Plamondon; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux Jean-Marc, ses deux garçons, Daniel et Jacky. Les funérailles se sont tenues en toute intimité auLa famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec) Site web: www.cancer.ca