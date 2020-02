BÉLANGER-BOURGET, Lisette



Une épouse, une mère et une mamy merveilleuse. Elle était toujours présente pour les siens, sa famille et ses amis. Elle a su nous protéger durant sa vie entière. C'était une femme de cœur et d'une bonté extraordinaire pour sa famille et son entourage. N'oublie jamais que tu resteras toujours dans nos cœurs aussi longtemps que nous vivrons. Épouse, mère, mamy, nous t'aimons, on t'embrasse. Repose en paix, un jour nous serons auprès de toi. Le don de toi et l'exemple de courage resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Au revoir !Au centre d'hébergement des Jardins du Haut Saint-Laurent, le 14 février 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lisette Bélanger, épouse de feu monsieur Omer Bourget. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Bélanger et de feu madame Yvonne Dubeau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sainte- Thérèse-de-Lisieux. Madame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Bruno Bélanger) et Stéphan; ses petits-enfants: Laurie, Benjamin et leur père Patrick Dussault; son beau-frère Roger Rodrigue (feu Thérèse Bélanger); ses belles-sœurs: Lucette (feu Émile Bourget) et Jeannette (feu Élzéar Bourget); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com