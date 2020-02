GAGNON, Lilianne



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 13 février 2020, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée dame Lilianne Gagnon, fille de feu monsieur Louis-Philippe Gagnon et de feu Albertine Racine. Elle demeurait à Château-Richer. La famille vous accueillera au salon de lavendredi le 21 février 2020 de 19h à 21 h etde 10h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Fernand Trépanier), Jeanne (Marcel Loubier) et André (France Michaud); ses petits-enfants : Pascal (Alexi Drolet), Jérôme, Jean-Philippe (Lara Comeau), Guillaume (Joëlle Simard) et Jean-François (Laurie Labranche); ses 7 arrière-petits-enfants, le père de ses enfants feu Jean-Guy Godin; ses frères et sœurs : feu Jean-Charles (Jeannine Nadeau), Roland (Carmelle Lachance), Marie-Paule (feu Adrien Tremblay), Rachelle (feu Joseph Charbonneau), feu Gisèle (Léo Rioux) et Lise (Hermel Simard); son beau-frère et ses belles sœurs de la famille Godin : Martin, feu Raymond (Thérèse Gauthier), feu Jean-Paul (Annette Verreault), feu Aline(feu Gérard Fortin), feu Gilbert (feu Dorothy Côté),feu Bibianne (feu William Desbiens) et feu Camille (feu Yvette Boucher; ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone 418-683-8666, site web : www.cancer.ca et à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré 11000 des Montagnards Beaupré Qc. G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondation/. Des formulaires seront disponibles sur place.