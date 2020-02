CAMERON, André



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 15 février 2020, à l'âge de 90 ans 4 mois, est décédé monsieur André Cameron, époux de Gabrielle Godin. Né à Québec, le 13 octobre 1929, Il était le fils de feu dame Florence Côté et de feu monsieur Henri Cameron. Il demeurait à Boischatel. Outre son épouse Gabrielle, monsieur Cameron laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Denis Poulin), Ghislaine (Serge Laroche), Florence (feu Roger Pelletier), Serge (Joëlle Hamel); ses petits-enfants: Jocelyne (Sylvain Beaumont), José, Sylvain (Judith Desgagné), Pascal (Sabrina Doyon), Valérie (Carl Otis), Martin (Sophie Bolduc), Steeve (Valérie Poirier), Sandra (Jimmy Brousseau); ses arrière-petits-enfants: Vincent, Laurence, Léa (Nathan Pérochain), Dorine (Lloyd Moreau), Emmerick, Eliot, Arnaud, Aurélie (Olivier Ferland), Sarah-Jeanne (Vincent Côté), Adam, Noah, Ethan, Elie, Nolan, Maxime, Marianne, Joanna, Rébecca, Lysandre, Daphnée, Anabel, Emy, William, Zoë, Sabrina, Roxanne, Maude Alyson, Victoria Adaline; ses arrière-arrière-petits-enfants: Jacob et Hanna; sa sœur Rolande; sa belle-sœur Yolande Auclair (feu Paul). Il était le frère de: Thérèse, Françoise, Paul, Roger, Raymond, Gaston, tous décédés. Un remerciement très spécial à tous ceux et celles de l'unité prothétique du CHSLD St-Augustin à Beauport qui ont pris soin de lui pendant 3 ans et 7 mois, pour les bons soins prodigués, la gentillesse, la patience, la compréhension et la chaleur humaine que vous dégagez dans ce département.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Tél.: (418)527-4294 Site: www.societealzheimerdequebec.comLes funérailles sont sous la direction de